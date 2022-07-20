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В США назвали HIMARS ответом РСЗО «Смерч»

Обозреватель 19FortyFive Калп назвал РСЗО HIMARS ответом российским БМ-30 «Смерч»

Фото: Olga Sokolova / Russian Look / Globallookpress.com

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч» калибра 300 миллиметров является одной из самых дальнобойных РСЗО. Обозреватель 19FortyFive Уэсли Калп назвал американские системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которые США поставили Украине, ответом российским БМ-30.

«В своей базовой конфигурации система БМ-30 "Смерч" состоит из 12 направляющих, установленных на шасси колесного грузовика МАЗ-543М с колесной формулой 8×8, и обслуживается расчетом из четырех человек. "Смерч" способен стрелять различными типами ракет, включая кассетные боеприпасы, ракеты, которые могут устанавливать мины на большой территории, и термобарические боеприпасы», — пишет Калп.

Отмечается, что в ходе специальной военной операции России на Украине артиллерию используют для поддержки подразделений. По словам Калпа, РСЗО HIMARS стали ответом на «Смерч» с максимальной дальностью стрельбы до 120 километров.

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HIMARS используют ракеты GMLRS с дальностью до 70 километров. Калп предположил, что американская РСЗО станет средством защиты от «Смерча».

Ранее в июле военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что HIMARS, которые использует Украина, отличаются небольшой дальностью. Это делает РСЗО уязвимыми.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что снаряды РСЗО HIMARS не являются сложной целью для российских зенитных ракетных комплексов.

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Даниил Иринин
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