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В России назвали несложной целью снаряды американских HIMARS

РИА Новости: снаряды американских HIMARS не являются сложной целью для российской ПВО

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Снаряды американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не являются сложной целью для российских ПВО. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По словам эксперта, поставляемые Украине системы регулярно сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, однако Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов, выбирая слабо прикрытые гражданские объекты.

Эксперт пояснил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе».

Ранее стало известно, что США передадут Украине четыре смонтированных на колесном шасси дополнительных комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В общей сложности стоимость нового пакета военной помощи составит 400 млн долларов.

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Марина Совина
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