Заключенный российской колонии лишился руки на производстве макарон

В Тюмени заключенному ИК-4 ампутировали руку после травмы при производстве макарон

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на рабочем месте после того, как заключенный исправительной колонии №4 (ИК-4) УФСИН по региону получил травму и лишился руки. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне осужденный работал на производстве макарон в пекарне колонии. Там его правая конечность попала в механизм станка. Врачам не удалось спасти руку — ее ампутировали. На место происшествия для проверки приехали прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и его заместитель.

Ранее стало известно, в Братском районе Иркутской области группа осужденных убила заключенного.