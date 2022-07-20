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Заключенный российской колонии лишился руки на производстве макарон

В Тюмени заключенному ИК-4 ампутировали руку после травмы при производстве макарон

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на рабочем месте после того, как заключенный исправительной колонии №4 (ИК-4) УФСИН по региону получил травму и лишился руки. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне осужденный работал на производстве макарон в пекарне колонии. Там его правая конечность попала в механизм станка. Врачам не удалось спасти руку — ее ампутировали. На место происшествия для проверки приехали прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и его заместитель.

Ранее стало известно, в Братском районе Иркутской области группа осужденных убила заключенного.

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Екатерина Власова
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