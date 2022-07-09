Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В российской колонии убили заключенного

В Приангарье группа заключенных убила осужденного, еще несколько человек пострадали

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Братском районе Иркутской области группа осужденных убила заключенного. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент в российской колонии произошел в ночь с 19 на 20 июня. Один человек скончался в больнице, также пострадали еще несколько заключенных.

После случившегося в Приангарье прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), а также по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»)

Ранее в Нижегородской области заключенный в одной из камер исправительной колонии забил до смерти сокамерника костылем. До убийства погибший вел себя вызывающе и мешал остальным отдыхать.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о запуске 15 ракет ПВО в небо над Херсоном
Назван срок пуска ближайшего российского «Протона»
В Запорожье обвинили Киев в повреждении газопровода
Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций
Очевидцы заметили огромную очередь из людей у главной мечети Москвы
Байден соврал вдове бомбившего Вьетнам американца
В ЛНР сообщили о взятии населенного пункта Григорьевка
В российской колонии убили заключенного
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды
Путин обратился к российским мусульманам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.