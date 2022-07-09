В российской колонии убили заключенного

В Приангарье группа заключенных убила осужденного, еще несколько человек пострадали

В Братском районе Иркутской области группа осужденных убила заключенного. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент в российской колонии произошел в ночь с 19 на 20 июня. Один человек скончался в больнице, также пострадали еще несколько заключенных.

После случившегося в Приангарье прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), а также по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»)

Ранее в Нижегородской области заключенный в одной из камер исправительной колонии забил до смерти сокамерника костылем. До убийства погибший вел себя вызывающе и мешал остальным отдыхать.

Синдром отмены: Россия



