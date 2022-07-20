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Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт

Physical Review Letters: сосуды способны «запоминать» инсульт

Фото: Nir Elias / Reuters

Группа ученых из Института динамики и самоорганизации Макса Планка в Геттингене, а также из Мюнхенского технического университета выявила, что сеть сосудов способна «запоминать» определенное воздействие (например, инсульт) и подстраиваться путем смены направления течения крови и перенаправляя кровоток в другие сосуды. Результаты работы описаны в журнале Physical Review Letters.

В ходе исследования специалисты создали компьютерную модель, где смогли проследить все принципы адаптации кровеносной системы в случае каких-либо повреждений или других внешних факторов. Оказалось, что на силу связи между двумя сосудами влияет интенсивность потока. В случае, когда снижение кровотока снижается до крайней степени, связь между сосудами полностью прекращается — организму проще сэкономить ресурсы и пустить кровь по другому маршруту, чем пытаться восстановить старый. Примером этого является закупорка сосуда, что в некоторых случаях может привести к инсульту. Даже после устранения тромба и нормализации кровотока сосуды все еще остаются слабыми.

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Елена Апазиди
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