Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт

Physical Review Letters: сосуды способны «запоминать» инсульт

Группа ученых из Института динамики и самоорганизации Макса Планка в Геттингене, а также из Мюнхенского технического университета выявила, что сеть сосудов способна «запоминать» определенное воздействие (например, инсульт) и подстраиваться путем смены направления течения крови и перенаправляя кровоток в другие сосуды. Результаты работы описаны в журнале Physical Review Letters.

В ходе исследования специалисты создали компьютерную модель, где смогли проследить все принципы адаптации кровеносной системы в случае каких-либо повреждений или других внешних факторов. Оказалось, что на силу связи между двумя сосудами влияет интенсивность потока. В случае, когда снижение кровотока снижается до крайней степени, связь между сосудами полностью прекращается — организму проще сэкономить ресурсы и пустить кровь по другому маршруту, чем пытаться восстановить старый. Примером этого является закупорка сосуда, что в некоторых случаях может привести к инсульту. Даже после устранения тромба и нормализации кровотока сосуды все еще остаются слабыми.

Ранее в июле стало известно, что иммунный ответ, сформированный в результате воздействия коронавирусной инфекции, может привести к повреждению кровеносных сосудов головного мозга, а также вызвать долгосрочные неврологические нарушения.

