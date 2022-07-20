Москва осталась без первого места в топе регионов с «суперзарплатами»

Якутия, Чукотка и ЯНАО вошли в топ регионов России, где чаще предлагают «суперзарплаты»

Чукотка, Республика Саха и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ регионов России, где чаще всего предлагают «суперзарплату» от 150 тысяч рублей. Это следует из исследования портала HeadHunter, сообщает РИА Новости.

Эксперты изучили три миллиона вакансий за январь-июнь 2022 года со средним доходом в 150 тысяч рублей. Из полученных данных следует, что чаще всего «суперзарплаты» встречаются в Магаданской области, где соответствующий доход обещают 25 процентов вакансий региона. На втором месте с 22 процентами оказалась Якутия, на третьем — Чукотка (20 процентов). Москва осталась без лидирующей позиции и разместилась на четвертом месте с 18 процентами вакансий с «суперзарплатами», а замыкает пятерку ЯНАО (17 процентов).

Согласно исследованию, реже всего зарплату от 150 тысяч рублей предлагают в Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике — по два процента от общего числа размещенных вакансий.

Также эксперты выяснили, что на «суперзарплату» могут рассчитывать работники сферы консалтинга (39 процентов предложений), высшего менеджмента (33 процента) и специалисты, занятые в добыче сырья (28 процентов). При этом наиболее редко высокий доход предлагается в сферах науки и образования (по два процента), а также административного и домашнего персонала (по одному проценту от всех вакансий).

В северных регионах России часто открываются вакансии с большой зарплатой. Так в марте в Мурманске искали стоматолога-ортодонта с окладом в 500 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещал «плотный» поток клиентов, библиотеку с учебными материалами, а приехавшим в Арктику из другого региона — оплату жилья на время испытательного срока. Ранее в регионе также открывали вакансию капитана плавучего газохранилища с зарплатой в 650 тысяч рублей в месяц. Соискателю предлагалось работать в районе бухты Ура-Губа, что в 70 километрах от Мурманска.

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