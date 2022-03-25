В Арктике появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

В Мурманске появилась вакансия стоматолога-ортодонта с окладом в 500 тысяч рублей в месяц

Вакансия стоматолога-ортодонта с окладом в несколько сотен тысяч рублей в месяц появилась в Мурманске. Об этом сообщается на портале по поиску работы hh.ru.

От кандидатов требуется наличие высшего образования и сертификатов по специальности, опыт работы от трех лет, а также «владение различными видами техник на несъемной и съемной ортодонтической аппаратуре». Нижняя планка зарплаты на этой вакансии составляет двести тысяч рублей, но работодатель готов предложить до полумиллиона рублей.

Компания обещает «плотный» поток клиентов, библиотеку с учебными материалами, а тем, кто решит приехать в Арктику из другого региона, — оплату жилья на весь испытательный срок.

Кроме того, в Арктике ищут капитана плавучего хранилища газа — на этой должности готовы платить еще больше, 650 тысяч рублей.

Ранее была названа отрасль в России с самыми большими зарплатами. Оказалось, что больше всего россияне получают в отрасли добычи нефти и газа.