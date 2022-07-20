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В Оренбурге открылась первая тактильная выставка сарматского золота

В Оренбургском историко-краеведческом музее открыли тактильную выставку сарматского золота

Фото: Оренбургский губернаторский музей

В Оренбурге в губернаторском историко-краеведческом музее открыли первую в городе тактильную выставку экспонатов из коллекции сарматского золота для незрячих посетителей. Об этом пишет ТАСС.

Для изготовления тактильных моделей экспозиции специально отобрали ключевые экспонаты археологической коллекции V-IV веков до нашей эры, например, парадный меч с рельефными изображениями всадников, кабанов, лошадей, оленей и других звериных образов, зеркало, нашивку на плащ в виде фигуры тигра и накладку на чашу.

Первыми посетителями выставки стали владельцы собак-поводырей со своими питомцами из разных городов страны. Отмечается, что настоящие экспонаты из-за особых условий экспонирования представлены в залах в закрытых витринах, что делает их сложными для восприятия объектами. Именно поэтому представители музея уверены, что тактильная экспозиция будет интересна не только незрячим людям.

Ранее в июне сообщалось, что в восьми российских городах разместят тактильные модели известных памятников архитектуры Золотого кольца. Проект планируется реализовать до конца 2023 года.

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Дарья Рыбак
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