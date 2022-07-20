Россиянам облегчили планирование отдыха на южных курортах

«Аэрофлот» запустил сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны, который позволит облегчить планирование отдыха в условиях закрытых аэропортов. Опробовать новую функцию можно на сайте перевозчика.

Новый сервис автоматически подбирает под собственные рейсы готовые маршруты до популярных курортов «самолет плюс поезд» и «самолет плюс автобус» с удобными стыковками.

Ранее в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) предупредили о многочасовых автомобильных пробках на дорогах в сторону Крыма и Краснодарского края. Наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.

Росавиация в 24-й раз продлила запрет на выполнение полетов в аэропорты на юге и в центральной части страны. Ограничения распространяются на рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.