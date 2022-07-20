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Россиянам облегчили планирование отдыха на южных курортах

«Аэрофлот» запустил сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны

Фото: Shutterstock

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны, который позволит облегчить планирование отдыха в условиях закрытых аэропортов. Опробовать новую функцию можно на сайте перевозчика.

Новый сервис автоматически подбирает под собственные рейсы готовые маршруты до популярных курортов «самолет плюс поезд» и «самолет плюс автобус» с удобными стыковками.

Ранее в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) предупредили о многочасовых автомобильных пробках на дорогах в сторону Крыма и Краснодарского края. Наибольшая загруженность наблюдается на подъезде к Геленджику, а также в Ростовской и Воронежской областях на южном направлении.

Росавиация в 24-й раз продлила запрет на выполнение полетов в аэропорты на юге и в центральной части страны. Ограничения распространяются на рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

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Мария Гейн
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