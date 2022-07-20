Власти Германии потратят до 10 миллиардов евро на спасение партнера «Газпрома»

Власти Германии потратят до 10 миллиардов евро на спасение Uniper

Власти Германии планируют заключить соглашение с энергетической компанией Uniper (партнер «Газпрома» по «Северному потоку») по выделению финансовой помощи из-за снижения поставок российского газа. Берлин может получить долю в компании, купив 15-30 процентов акций, пишет Reuters.

ФРГ намерена вложить в Uniper более 5,1 миллиарда евро, при этом общая сумма инвестиций будет до 10 миллиардов евро. Берлин может приобрести гибридные ценные бумаги вместе с обычными акциями по номинальной стоимости, чтобы спасти немецкий энергоконцерн.

Также ведутся переговоры с немецким государственным банком KfW о получении новой кредитной линии. В настоящее время крупнейшим акционером Uniper выступает финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj (78 процентов акций). Пакет мер помощи планируется согласовать до 25 июля.

Uniper начал переговоры с правительством ФРГ о выдаче финансовой помощи 4 июля. По мнению аналитиков, концерн теряет 30 миллионов евро день из-за ограничения поставок российского газа.