США захотели помочь Украине в создании новых ВВС

Reuters: США задумались об обучении пилотов Украины для создания новых ВВС страны

США и их союзники начали рассматривать возможность обучения украинских пилотов для помощи стране в создании новых военно-воздушных сил (ВВС). О том, что в Вашингтоне захотели заняться подготовкой пилотов с Украины, сообщает Reuters со ссылкой на начальника штаба американских ВВС генерала Чарльза Брауна.

По информации агентства, на данный момент украинская сторона стремится уйти от зависимости от российских самолетов. Для этого Киев приобретает американские истребители и обучает своих пилотов летать на них. В частности, власти Украины заявляли о желании получить от Вашингтона истребители F-15 и F-16.

Браун рассказал, что дискуссии по этой теме в вооруженных силах США и их союзников продолжаются. «Мы хотим построить долгосрочный план того, как построить военно-воздушные силы, которые им понадобятся в будущем», — уточнил он. При этом генерал не раскрыл конкретных решений по этому вопросу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация американского президента Джо Байдена на текущей неделе планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии.