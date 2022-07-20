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В Подмосковье три человека умерли от отравления неизвестным веществом

В Подольске три человека умерли от отравления неизвестным веществом, еще двое пострадали

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Подольске Московской области три человека погибли от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

По его данным, пострадали еще двое — мужчину и 15-летнюю россиянку доставили в реанимацию с признаками отравления неустановленным веществом. После случившегося СК начал проверку, возбуждено уголовное дело.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошен хозяин квартиры, обнаруживший погибших и пострадавших, назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении СК.

Ранее в селе Казанище 55 человек, среди которых 11 детей, отравились неизвестным веществом — их госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

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Анастасия Шейкина
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