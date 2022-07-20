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На концерте The Weeknd умер человек

Мужчина умер во время концерта The Weeknd в Филадельфии

Фото: Mark Makela / Reuters

На концерте певца The Weeknd в Филадельфии умер человек. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Мероприятие было организовано на стадионе Lincoln Financial Field. Когда выступление подходило к концу, 32-летний мужчина, сидевший на перилах эскалатора, упал с высоты 40 метров. Он был доставлен в университетскую больницу Томаса Джефферсона, где врачи констатировали его смерть.

В полиции рассказали, что посетитель концерта получил серьезную травму головы. Там добавили, что расследовали инцидент и посчитали, что произошел несчастный случай.

Работавшим на мероприятии сотрудникам разослали письмо со словами поддержки: «Мы понимаем, что прошлой ночью на концерте произошел серьезный несчастный случай, поэтому многие из вас могут испытывать различные эмоции. Мы ценим наших сотрудников и стремимся оказывать им поддержку. Напоминаем, что есть ресурсы, которые могут помочь в трудные времена».

Сам The Weeknd пока никак не прокомментировал инцидент.

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Марина Погосян
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