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Девушка сбросила 11 килограммов и раскрыла секрет похудения и сохранения веса

Today: девушка избавилась от лишнего веса благодаря компромиссам и любви к себе

Фото: Shelby Sacco

Жительница американского штата Мичиган сбросила 11 килограммов благодаря новым привычкам: среди них — компромиссы в питании и любовь к себе. Ее секрет похудения и сохранения веса раскрыло издание Today.

25-летняя Шелби Сакко много лет боролась с расстройством пищевого поведения. «Я была в ужасном психическом и физическом состоянии», — сказала девушка и объяснила, что злоупотребляла подавляющими аппетит таблетками и при этом почти ничего не ела весь день. После отмены препарата Сакко начала снова переедать и быстро поправилась. Это ее очень расстраивало, она пыталась избавиться от лишнего веса, но тщетно.

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В конце концов американка решила изменить образ жизни, однако вместо того, чтобы сидеть на строгих диетах, она начала стараться большую часть времени есть здоровую пищу, но иногда позволять себе и что-то вредное. Сакко призналась, что это позволило жить ей полноценной жизнью, не отказываться от семейных обедов, вечеринок с пиццей и вином с соседками, и при этом худеть. «Если ты питаешься здоровой пищей большую часть дня, ты питаешься правильно», — объяснила она свой принцип.

Американка решила, что на завтрак всегда будет есть только здоровую пищу. Также она дважды за неделю готовит себе две порции полезных блюд. Таким образом, из 21 основного приема пищи за неделю (если считать завтрак, обед и ужин), как минимум 11 оказываются полезными. В целом, она старается, чтобы 60-80 процентов съеденной за неделю пищи были полезными, а остальные 20-40 процентов — любой, но приносящей ей радость.

Девушка предпочитает простые в приготовлении блюда, чтобы не тратить на готовку много времени. «Я буквально кладу лосося и овощи в духовку, и это занимает две минуты», — сказала она. Еще один ее совет — готовить еду, которую можно легко разогреть или добавить в салат на следующий день. Американка научилась на глаз определять размер порций, чтобы ей не пришлось взвешивать еду каждый раз ради подсчета калорий.

По воскресеньям Сакко пишет список продуктов со всеми ингредиентами для блюд, которые она планирует приготовить на неделе. «Так я всегда уверена, что у меня в холодильнике будет здоровая пища», — поясняет она. Кроме того, снеки вроде чипсов и печенья девушка заменила болгарскими перцами и виноградом, которые всегда лежат в ее зоне видимости.

Тот же подход девушка использовала, чтобы создать полезные привычки в спорте. Она начала с ходьбы, перепробовала массу видов спорта, но в конце концов поняла, что ей нравятся силовые тренировки, и последовательно выполняла их в течение года. Еще одна привычка, которая изменила жизнь Сакко — любовь к себе. «Раньше я была жестока по отношению к себе. Я смотрела в зеркало и буквально разрывала себя на части», — пояснила американка. Теперь она говорит себе добрые слова каждый день, что помогает ей худеть и не срываться.

Сакко надеется, что, поделившись своей историей с другими, она поможет им измениться. «Я уверена, что все могут изменить свою жизнь. Им нужно только понимать, как это сделать», — заключила она.

Ранее жительница Индии сумела сбросить 14 килограммов за полгода благодаря диете и физическим нагрузкам и поделилась своим методом. Чтобы похудеть, женщина перешла на вегетарианскую диету.

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Алиса Дмитриева
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