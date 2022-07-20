Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Стоматолог предостерегла от выбора зубного врача по фотографии

Стоматолог Рублева: при выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст

Фото: Shutterstock

При выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст и отзывы о нем, рассказала стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она предостерегла от посещения некоторых категорий зубных врачей.

Самое главное, по словам Рублевой, не попасть на прием к некомпетентным специалистам, действия которых могут спровоцировать осложнения имеющихся болезней. При выборе специалиста, продолжила врач, нужно прочесть отзывы о специалисте и клинике, куда собрался человек, обратить внимание на стаж работы врачей, срок работы заведения, используемые технологии, а также возраст нужного медика. «Я считаю, что золотой возраст стоматолога — от 25 до 50 лет, когда он уже чему-то научился», — подсказала Рублева.

Она добавила, что идеальные фотографии результатов работы не могут быть достаточным доказательством профессионализма врача. «По картинке вы не сможете понять, если вы не профессионал, хорошая это работа или нет. Потому что под этой работой, которая снаружи белая и красивая, может быть множество зазоров, которые приведут и к воспалению десны и к дальнейшей потере зуба», — объяснила стоматолог.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

К чересчур пожилым врачам она порекомендовала обращаться с осторожностью: они, по словам Рублевой, могут испытывать проблемы со зрением, спиной или суставами, что осложняет проведение микроманипуляций внутри ротовой полости пациента.

Ранее врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова напомнила, что любителям сладкого для защиты зубов от кариеса и других заболеваний полости рта нужна дополнительная, более тщательная гигиена. Наряду со стандартной чисткой зубов дважды в день Романова посоветовала сладкоежкам после каждого приема пищи пользоваться гигиеническими пенками, которые удобно носить с собой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине
17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.