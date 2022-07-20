Стоматолог предостерегла от выбора зубного врача по фотографии

Стоматолог Рублева: при выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст

При выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст и отзывы о нем, рассказала стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она предостерегла от посещения некоторых категорий зубных врачей.

Самое главное, по словам Рублевой, не попасть на прием к некомпетентным специалистам, действия которых могут спровоцировать осложнения имеющихся болезней. При выборе специалиста, продолжила врач, нужно прочесть отзывы о специалисте и клинике, куда собрался человек, обратить внимание на стаж работы врачей, срок работы заведения, используемые технологии, а также возраст нужного медика. «Я считаю, что золотой возраст стоматолога — от 25 до 50 лет, когда он уже чему-то научился», — подсказала Рублева.

Она добавила, что идеальные фотографии результатов работы не могут быть достаточным доказательством профессионализма врача. «По картинке вы не сможете понять, если вы не профессионал, хорошая это работа или нет. Потому что под этой работой, которая снаружи белая и красивая, может быть множество зазоров, которые приведут и к воспалению десны и к дальнейшей потере зуба», — объяснила стоматолог.

К чересчур пожилым врачам она порекомендовала обращаться с осторожностью: они, по словам Рублевой, могут испытывать проблемы со зрением, спиной или суставами, что осложняет проведение микроманипуляций внутри ротовой полости пациента.

Ранее врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова напомнила, что любителям сладкого для защиты зубов от кариеса и других заболеваний полости рта нужна дополнительная, более тщательная гигиена. Наряду со стандартной чисткой зубов дважды в день Романова посоветовала сладкоежкам после каждого приема пищи пользоваться гигиеническими пенками, которые удобно носить с собой.