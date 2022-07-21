Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нальчике начали реконструкцию терминала аэропорта

В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади республиканского аэропорта

Кадр: «Россия-1»

В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади республиканского аэропорта. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, тему реконструкции терминала обсуждали на пресс-конференции, которую глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков дал в конце июня. Тогда отмечалось, что воздушную гавань столицы ранее включили в состав сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг». Данный факт послужил толчком к началу строительных работ.

Известно, что перед зданием аэропорта уже укладывают новую плитку, а также обновляют тротуары. После этого подрядчики планируют расширять парковку и устанавливать современную систему освещения. Кроме того, в порядок приведут зеленые насаждения. Ремонт площади завершат до начала осени, а к концу года отремонтируют и сам терминал.

В июле в Брянске также началась реконструкция аэропорта. По словам губернатора, на модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов. Для этих целей рядом с авиагаванью специально запущен мобильный завод для производства асфальтобетона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Байден заразился коронавирусом
Лукашенко предрек бездну ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине
Российский прокурор сговорился с начальником полиции о получении взятки
Названа дата рассмотрения допуска российских биатлонистов до соревнований
Польша получит истребители танков с британскими ракетами
Брэд Питт появился на премьере фильма со сколотым зубом
Белорус пошел под суд за попытку присоединиться к военным действиям на Украине
Венгрия захотела закупить больше газа у России
В WhatsApp появилась новая функция для пользователей Android и iOS
Россия пообещала незамедлительно рассмотреть просьбу Венгрии о поставках газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.