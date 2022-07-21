В Нальчике начали реконструкцию терминала аэропорта

В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади республиканского аэропорта

В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади республиканского аэропорта. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, тему реконструкции терминала обсуждали на пресс-конференции, которую глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков дал в конце июня. Тогда отмечалось, что воздушную гавань столицы ранее включили в состав сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг». Данный факт послужил толчком к началу строительных работ.

Известно, что перед зданием аэропорта уже укладывают новую плитку, а также обновляют тротуары. После этого подрядчики планируют расширять парковку и устанавливать современную систему освещения. Кроме того, в порядок приведут зеленые насаждения. Ремонт площади завершат до начала осени, а к концу года отремонтируют и сам терминал.

В июле в Брянске также началась реконструкция аэропорта. По словам губернатора, на модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов. Для этих целей рядом с авиагаванью специально запущен мобильный завод для производства асфальтобетона.

