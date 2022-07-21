Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Показаны внутренности нового MacBook Air

Энтузиасты iFixit нашли в новом MacBook Air акселерометр и упрощенную систему охлаждения

Кадр: iFixit / YouTube

Специалисты iFixit разобрали новый ультрабук Apple, недавно поступивший в продажу. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале компании.

Инженеры iFixit, которые занимаются изучением устройства различных гаджетов, завершили разборку нового MacBook Air на чипе M2. По словам специалистов, им удалось без труда снять заднюю крышку компьютера и обнаружить внутри знакомые компоненты. В частности, энтузиасты продемонстрировали процессор M2, проприетарный драйвер Thunderbolt, чипы Wi-Fi и Bluetooth.

Также в ходе изучения был найден акселерометр. Специалисты не смогли выяснить, для каких целей используется данный компонент. Акселерометр широко применяется в iPhone — устройство анализирует положение смартфона в пространстве. Кроме того, авторы обзора показали, как устроена упрощенная пассивная система охлаждения компьютера — она состоит из нескольких слоев графитовой ленты и термопасты.

В заключение специалисты отметили, что новый MacBook Air отличается наличием клейких ярлычков, которые способствуют извлечению компонентов, что может быть полезным при ремонте компьютера. Однако апгрейд устройства ограничен, так как процессор и SSD оказались распаяны на материнской плате.

Новый MacBook Air был представлен на презентации в ходе WWDC 2022 6 июня. Обновленный ультрабук получил 13,6-дюймовый дисплей с «монобровью» и ARM-процессор M2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Премьер Италии подал в отставку
Москвичка на Bentley нашла способ не платить за парковку
Захарова обвинила украинские власти в экспериментах над гражданами страны
Европа оценила зависимость России от импорта высоких технологий
В Госдуме заявили об интересе Запада в открытии второго фронта в Молдавии
В Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП
Показаны внутренности нового MacBook Air
Тучная певица наклеила скотч на тело вслед за Ким Кардашьян и рассмешила фанатов
Россия сняла запрет на полеты Boeing 737 MAX
Названа цена на российскую нефть в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.