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Эвенки отметят национальный праздник в Бурятии

Эвенки отметят национальный праздник «Бакалдын» в Бурятии

Фото: Анны Огородник / Информационное агентство «Буряад Yнэн»

Проживающие на территории Бурятии эвенки в конце июля отметят национальный праздник «Бакалдын». Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «МК».

Мероприятие под названием «Бакалдын на Северном Байкале» пройдет 30 июля в Северобайкальском районе республики. Площадкой для него станет курорт «Хакусы».

Отмечается, что гости фестиваля смогут увидеть театрализованное представление и концерт творческих эвенкийских коллективов. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в народных обрядах и играх, тематических мастер-классах и конкурсах. Также на площадке можно будет продегустировать блюда национальной кухни.

В середине июля в бурятском селе Ацагат прошел этномузыкальный фестиваль «Голос кочевников-2022». За два дня на трех сценах выступили более 200 музыкантов из Тывы, Калмыкии, Москвы, Татарстана, Читы, Иркутска, Бурятии, а также Казахстана и Монголии.

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Варвара Кошечкина
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