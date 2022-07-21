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Лукашенко выразил готовность защищать суверенитет Белоруссии «с оружием в руках»

Александр Лукашенко выразил готовность защищать суверенитет Белоруссии «с оружием в руках»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко . Фото: Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью France Press пообещал защищать суверенитет и независимость страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, он готов бороться против попыток лишить республику суверенитета с оружием в руках. «Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо — с оружием в руках», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что осознает авторитарность белорусского режима и элементы диктатуры в нем. При этом он заверил, что такой строй существует как способ «сделать людям лучше». Он также назвал участников акций протеста, которые требовали проведения новых выборов в августе 2020 года, выступающими «против собственного народа».

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Марина Совина
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