Российский прокурор сговорился с начальником полиции о получении взятки

СКР задержал алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области по делу о взятке

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении Алексеевского межрайонного прокурора, подозреваемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотруднику надзорного ведомства вменяется покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере.

По версии следствия, в июне прокурор вступил в преступный сговор, чтобы получить незаконное вознаграждение от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную деятельность на территории Алексеевского городского округа. Посредником в передаче взятки стал начальник полиции местного отдела МВД. Он был задержан сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности МВД после получения денег от коммерсанта.

Прокурору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В областной прокуратуре официально подтвердили «БелПресс» задержание старшего советника юстиции Владимира Яненко. Там отметили, что уголовное дело, возбужденное против него, находится под контролем ведомства. Также прокуроры проводят служебную проверку в связи с выявленным фактом коррупции.

Яненко возглавляет Алексеевскую межрайонную прокуратуру с сентября 2020 года. До этого он занимал должность прокурора Ровеньского района.