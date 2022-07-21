Рискнувшая поехать в Крым по «единому билету» россиянка поделилась впечатлениями

Читательница «Тонкостей туризма» назвала неразумным решением брать детей в поездку в Крым

Российская туристка, которая отправилась в Крым по «единому билету», рассказала о сложностях дороги на полуостров. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что долго решала, где провести летний отпуск, но в конечном итоге рискнула выбрать Крым. Чтобы добраться до курорта, она приобрела «единый билет»: поезд до Краснодара и девятичасовой автобус до Евпатории. По словам девушки, водители автобусов относятся с пониманием к просьбам родителей с детьми сделать дополнительные остановки, тем не менее дорогу на полуостров она назвала непростой, а решение брать с собой в такое путешествие ребенка — неразумным.

«Я думаю, для детей такой путь — непростое испытание, и ехать с ними таким маршрутом не очень разумно (хотя, скорее всего, многие решили взять с собой детей, так как до пяти лет бесплатный проезд)», — посчитала читательница портала.

Девушка отметила, что время пересадки между поездом и автобусом сократили до часа — однако, если пассажир опаздывает, например, из-за задержки поезда, его посадят на следующий автобус (доплата составит 50 рублей). Полная стоимость билета в Крым составила 5200 рублей в одну сторону.

«Цены на отели и рестораны не завышены, людей на пляже немного, море идеально чистое, прозрачная вода. С удовольствием вернусь, но очень надеюсь на возобновление прямого авиасообщения, дорога не из простых», — добавила россиянка.

Ранее в июле авиакомпания «Аэрофлот» запустила сервис по поиску мультимодальных маршрутов на юг страны — с его помощью туристы могут подобрать готовые маршруты до популярных курортов «самолет плюс поезд» и «самолет плюс автобус» с удобными стыковками.