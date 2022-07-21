В Египте ввели новые правила фотографий для туристов
Власти Египта разработали новые правила проведения фото- и видеосъемки на улицах страны. О введенных изменениях сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что кабинет министров Египта официально разрешил бесплатно проводить фото- и видеосъемку с использованием различных видов фотоаппаратов. При этом власти запретили съемку с использованием профессионального оборудования, в том числе осветительной техники, без специального разрешения.
Кроме того, туристам по-прежнему запрещается делать и публиковать любые фотографии или видео детей, местных жителей без их письменного согласия, а также «оскорбительных для страны сцен».
В январе на российского блогера и фотографа Арсения Котова напали жители Каира из-за фотографий, который он делал во время прогулки по столице Египта. Мужчина попал в больницу, где ему наложили швы на голову и руку.