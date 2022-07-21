Россиянин восстановил по черепу внешность живущей более 100 лет назад эвенкийки

Житель Амурской области восстановил внешность эвенкийки, жившей в Приамурье в IXX веке

Житель Амурской области Роман Алексанов смог восстановить с помощью VR-технологий внешность женщины, жившей на территории Приамурья в IXX веке. Об этом пишет Amur Info.

Для работы специалисту VR-лаборатории амурского технопарка «Кванториум-28» понадобился череп эвенкийки — историческую ценность предоставил для исследований Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Так, россиянин создал цифровую копию черепа, а после в виртуальной среде по методу Герасимова восстановил внешность женщины, живущей более 100 лет назад.

Технология амурчанина позволила автоматизировать, ускорить и упростить процесс восстановления внешности. В планах Алексанова использовать эту же систему обработки данных во время занятий с детьми, а также продолжать развивать программное обеспечения для изучения предков.

«Преимущество технологии в том, что ею могут пользоваться студенты и даже школьники: достаточно базовых умений работы с виртуальной реальностью и наличие объекта для исследования — то есть черепа. Например, такие исследования можно проводить на занятиях истории», — рассказал Алексанов.

Ранее в октябре 2021 года российские ученые воссоздали внешность людей, живших в V веке нашей эра на территории Курска. Так, археологи исследовали захоронения в регионе и воссоздали портреты двух женщин и двух мужчин.