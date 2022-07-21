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Генсек ООН прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту зерна

Офис генсека ООН: Гутерриш прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту зерна

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в подписании соглашения об экспорте украинского и российского зерна, а также удобрений из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь ООН прибыл в Стамбул в рамках усилий по обеспечению полного доступа к украинскому продовольствию в мире, а также к продовольствию и удобрениям из России», — сообщили в канцелярии. Отмечается, что для визита в Стамбул генсек ООН прервал отпуск.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что приветствуют предстоящее подписание соглашения по «зерновому вопросу» между Россией, Украиной и Турцией. Официальный представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул, что в Вашингтоне высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение об экспорте зерна подпишут в пятницу, 22 июля в Стамбуле. Участие в церемонии примут представители Украины и России в присутствии турецкого лидера и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

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Марина Совина
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