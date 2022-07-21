Британский парикмахер Скотт Миллер заявил, что не следует мыть голову каждый день

Британский парикмахер раскрыл оптимальную частоту мытья головы. На эту тему специалист высказался в интервью изданию The Sun.

Владелец салонов красоты Bauhaus Скотт Миллер заявил, что кожа головы у каждого человека загрязняется с разной скоростью. Однако, по его словам, никому не следует очищать волосы каждый день, поскольку данная манипуляция стимулирует сальные железы к выработке большего количества масла у корней.

Собеседник портала заявил, что обладательницам длинных волос, как правило, необходимо мыть голову два раза в неделю, как и женщинам с окрашенными локонами. В то же время некоторым девушкам с короткими стрижками требуется использовать шампуни гораздо чаще.

«Кудрявым девушкам и вовсе можно очищать волосы раз в неделю — пряди такой структуры обычно загрязняются гораздо меньше. Неделю должны оставаться чистыми и волосы после мытья в салоне красоты», — уточнил Миллер.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова предупредила, что отказ лечиться от перхоти грозит развитием себорейного дерматита. По словам Малаховой, обновление кожи — это естественный физиологический процесс, и в норме он происходит незаметно.