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H&M отменил распродажу в России

Шведский модный бренд H&M заявил об отмене распродажи в России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M отменил распродажу в России. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ретейлера.

Стало известно, что физические магазины поочередно откроются в августе для реализации оставшейся продукции и будут работать в штатном режиме. Утверждается, что товары будут продаваться по полной цене.

Ранее компания планировала организовать распродажу перед выходом с отечественного рынка. При этом работники H&M в России раскрыли хитрости, которые предприняла последняя ради собственной выгоды. Так, сотрудников торговых точек собирались перевести на почасовую оплату и лишить бонусов с продаж. Предполагалось, что процесс ухода ретейлера займет до четырех месяцев. Таким образом марка будет иметь возможность остаться в стране в случае ослабления санкций.

В июле шведский бренд H&M объявил о продолжении работы на территории Белоруссии и Казахстана. Отмечается, что все семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время вновь возобновят свою деятельность.

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Полина Гераскина
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