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H&M продолжит работу в Белоруссии и Казахстане

Шведский бренд H&M продолжит работу на территории Белоруссии и Казахстана

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M продолжит работу на территории Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление директора по устойчивому развитию компании Ланы Яхонтовой.

По информации издания, все семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время вновь возобновят свою деятельность.

Ранее стало известно, что H&M окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

Перед окончательным закрытием в магазинах пройдет финальная распродажа, которая начнется 1 августа. Постепенно должны начать временную работу офлайн большинство торговых точек в стране, отметили представители бренда.

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Майя Пономаренко
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