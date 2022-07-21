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В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая

Немецкий аналитик Герлах предупредил, что амбиции Китая могут привести к мировой войне

Фото: Cnsphoto / Reuters

Амбиции Китая выходят за рамки Тайваня и в случае отсутствия мер могут привести к мировой войне. Об этом предупредил эксперт по международной политике, старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике международных отношений в Нью-Йорке и почетный профессор этики и теологии Люнебургского университета (Германия) Александр Герлах, передает Merkur.de.

Немецкий аналитик предрек масштабный военный конфликт. Он уверен, что достаточно небольшой ошибки, чтобы тайваньский вопрос перерос в глобальную войну.

«[Президент России] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин — оба хотят изменить сложившийся мировой порядок. То, как они думают и как ведут себя, диаметрально противоположно тому, что определяет наш сегодняшний мир», — сказал Герлах.

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Эксперт призвал следить за отношениями между КНР и Тайванем, так как ситуация, по его мнению, «очень похожа» на конфликт на Украине. «Русские недооценили стойкость украинского населения. Пекин сейчас видит, что происходит, когда население страны, подвергшейся нападению, не стоит на обочине дороги и не скандирует: "Осанна". Однако я считаю, что это не изменит долгосрочную стратегию Китая по насильственной аннексии Тайваня», — отметил он.

Герлах рассказал, что в силовых кругах КНР в качестве даты возможного вторжения на Тайвань упоминается 2027 год, «потому что тогда завершится военная реформа в КНР». «Однако, на мой взгляд, нельзя так конкретно сказать, потому что решающими являются и другие факторы. Например, вопрос о том, как тайваньские военные одновременно готовятся к угрозе со стороны Китая», — заключил он.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что НОАК в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Так в ведомстве прокомментировали визит американского сенатора-республиканца Рика Скотта на Тайвань.

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Анжелика Бережная
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