В МИД России заявили об угрозе ядерной катастрофы из-за атак украинских беспилотников

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова упрекнула Киев в попытках спровоцировать ядерную катастрофу в Европе атаками беспилотников по атомным объектам. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

18 июля украинская армия впервые атаковала Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Вторая атака последовала 20 июля. Удар был нанесен с помощью беспилотников-камикадзе, однако реакторная часть объекта не пострадала, угрозы аварии не было.

«Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы. А мы понимаем, мир многое проходил. Увы, это не станет локальной проблемой», — подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что МИД уже обратился к руководству секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с произошедшим.