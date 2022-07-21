В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании

Песков заявил, что Москва рассчитывает на взвешенную риторику у будущего премьера Британии

Москва рассчитывает на более взвешенную и сбалансированную риторику у будущего премьера Великобритании. Такими ожиданиями с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков напомнил, что все происходящее сейчас является внутренним делом Соединенного Королевства. «Мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Великобритании.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера.