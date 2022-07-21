Появились кадры с места спасения белой медведицы с банкой сгущенки в пасти

Глава Росприроднадзора показала фото с места спасения белой медведицы в Диксоне

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова показала фото с места спасения белой медведицы, у которой в пасти застряла банка сгущенки, в поселке Диксон Красноярского края. Кадры были опубликованы в Telegram-канале.

На появившихся снимках видно, как ветеринары извлекают жестяную банку из пасти усыпленной хищницы. Для этого специалисты используют пассатижи.

Один из участников спасательной операции рассказал, что медведице дали кличку Монеточка. Для животного уже соорудили специальную транспортировочную клетку, кроме того, медведице достанется 50 килограммов рыбы.

На помощь обессиленному животному ранее отправляли специалистов из российской столицы. В их числе был главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

Кадры с медведицей, которая пришла за помощью к людям в поселок Диксон, опубликовали в сети 20 июля. Отмечалось, что она четыре дня провело с банкой в пасти.