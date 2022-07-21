69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Появились кадры с места спасения белой медведицы с банкой сгущенки в пасти

Глава Росприроднадзора показала фото с места спасения белой медведицы в Диксоне

Фото: телеграм-канал «Светлана Радионова»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова показала фото с места спасения белой медведицы, у которой в пасти застряла банка сгущенки, в поселке Диксон Красноярского края. Кадры были опубликованы в Telegram-канале.

На появившихся снимках видно, как ветеринары извлекают жестяную банку из пасти усыпленной хищницы. Для этого специалисты используют пассатижи.

Один из участников спасательной операции рассказал, что медведице дали кличку Монеточка. Для животного уже соорудили специальную транспортировочную клетку, кроме того, медведице достанется 50 килограммов рыбы.

На помощь обессиленному животному ранее отправляли специалистов из российской столицы. В их числе был главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

Кадры с медведицей, которая пришла за помощью к людям в поселок Диксон, опубликовали в сети 20 июля. Отмечалось, что она четыре дня провело с банкой в пасти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Байден заразился коронавирусом
Лукашенко предрек бездну ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине
Российский прокурор сговорился с начальником полиции о получении взятки
Названа дата рассмотрения допуска российских биатлонистов до соревнований
Польша получит истребители танков с британскими ракетами
Брэд Питт появился на премьере фильма со сколотым зубом
Белорус пошел под суд за попытку присоединиться к военным действиям на Украине
Венгрия захотела закупить больше газа у России
В WhatsApp появилась новая функция для пользователей Android и iOS
Россия пообещала незамедлительно рассмотреть просьбу Венгрии о поставках газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.