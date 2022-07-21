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Стало известно об управлении HIMARS инструкторами НАТО

РИА Новости: расчеты HIMARS на Украине состоят из инструкторов НАТО

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Поставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS управляются инструкторами НАТО, два расчета работают на юге Украины, а остальные — в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«По сведениям, полученным от источников в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат, охрану осуществляют сотрудники ЧВК, близких к Пентагону, те, с которыми часто заключают контракты», — заявил сотрудник российского силового ведомства.

Он добавил, что расчеты наводятся на цель через американские военные спутники, а после пуска HIMARS меняет позицию и никогда не возвращается на прежнее место ведения огня. «Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как "Ураган" или "Смерч", задача которых - насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», — рассказал силовик, отдельно отметив, что передвижение американских систем РСЗО происходит глубокой ночью, во время комендантского часа.

Кроме того, инструкторы НАТО, по словам сотрудника российского силового ведомства, не доверяют украинцам. «Украинские расчеты РСЗО, которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS, и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», — сообщил он.

20 июля стало известно, что США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS . В тот же день в Донецкой народной республике рассказали о тактике применения HIMARS ВСУ.

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Василий Мека
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