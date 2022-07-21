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Директор ЦРУ рассказал о седине из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Бернс заявил, что из-за переговоров с русскими у него появились седые волосы

Фото: Tom Williams / reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что фото президента России Владимира Путина в Иране напомнило ему о седине. Об этом он заявил в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо.

«Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи, потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами», — сказал он.

В 2021 году Бернс уже признавался, что стал седым из-за России. Тогда он предупредил, что «США не должны недооценивать угрозу, которая исходит от России и Путина». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил высказывания Бернса, заявив, что «не силен в геронтологии», поэтому предпочтет воздержаться от каких-то комментариев.

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Марина Совина
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