Россиянкам перечислили сложности позднего материнства

Врач Селиверстова: быстрое истощение запаса яйцеклеток мешает забеременеть после 35 лет

После 35 лет у женщины начинается быстрое истощение запаса яйцеклеток, что зачастую мешает ей забеременеть, предупредила врач-репродуктолог, гинеколог «Клиники Фомина» Оксана Селиверстова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила россиянкам и другие сложности позднего материнства.

Специалистка сообщила, что возраст планирующих беременность женщин неуклонно растет во всем мире, однако репродуктологи не приветствуют такую тенденцию. «Способность к зачатию снижается почти в два раза у женщин в возрасте после 30 лет по сравнению с женщинами 20 лет и значительно уменьшается после 35 лет», — объяснила она, сославшись на клинические рекомендации Минздрава РФ 2021 года, посвященные женскому бесплодию.

По словам Селиверстовой, каждому биологическому возрасту соответствует свой овариальный резерв. Так, в утробе матери у девочки в яичниках содержится шесть-семь миллионов ооцитов — яйцеклеток, к моменту ее рождения их останется один миллион, а к наступлению полового созревания 300-400 тысяч.

С каждым менструальным циклом овариальный резерв женщины уменьшается. А после 35 лет истощение запаса яйцеклеток происходит гораздо быстрее. Когда запас полностью истощен, наступает менопауза. Снижение овариального резерва с возрастом — физиологический и неизбежный процесс Оксана Селиверстова Врач-репродуктолог, гинеколог «Клиники Фомина»

Существует и патологическое снижение резерва, продолжила репродуктолог. Его причинами она назвала генетические наследственные причины, некоторые гинекологические заболевания, наружный генитальный эндометриоз, оперативные вмешательства на яичниках, маточных трубах, химио- и лучевую терапию, применяемую для лечения онкологических заболеваний. Также доказано влияние курения женщины на качество и количество яйцеклеток.

Еще одна трудность, которая подстерегает женщин, планирующих беременность после 35 лет, заключается в неуклонном снижении качества яйцеклеток, несущих свой генетический материал будущему потомству.

Репродуктивное старение — это необратимый биологический процесс. И если с поддержкой молодости и красоты нашего тела современная бьюти- и фитнесс-индустрия справляются более или менее успешно, физиологическое старение наших органов и генетического материала медицина пока не победила. Доказано, что с возрастом растет частота хромосомных аномалий, что приводит к частым выкидышам и более редким случаям наступления беременности Оксана Селиверстова Врач-репродуктолог, гинеколог «Клиники Фомина»

Старение также связано с функцией и структурой митохондрий яйцеклеток и более высоким энергетическим их потенциалом у пациенток молодого возраста, добавила медик.

Ранее врач-гинеколог Илона Довгаль перечислила риски для беременных при перелете и отдыхе на море. Медик категорически запретила беременным женщинам летать на море при диагностированном предлежании плаценты любой степени. В остальных случаях возможность любых путешествий на самолете стоит обсуждать в индивидуальном порядке с акушером-гинекологом, добавила она.