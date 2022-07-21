Зеленский заявил об ожидании новости из Турции о разблокировке портов

Президент Украины Зеленский заявил, что ожидает из Турции новости о разблокировке портов

Киев ожидает получить из Турции новость о достижении договоренностей о разблокировке украинских портов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Завтра ожидаем новости для нашей страны из Турции относительно разблокировки наших портов», — сказал украинский лидер.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на деблокирование портов, если заподозрит угрозу атаки по ним. Он также отметил, что видит лишь одну причину, почему Москва готова содействовать разблокировке портов юга Украины для вывоза зерна: желание показать нейтральным странам Азии и Африки, что Россия «спасла их от голода».

15 июня Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения вопроса вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах, а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».

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