Киев назвал требование для разблокировки украинских портов

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не разблокирует порты, если заподозрит угрозу

Украина не согласится на решение по деблокировке портов, если заподозрит угрозу атаки по ним. Такое требование назвал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Ukraine.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — сказал дипломат. Он также отметил, что видит лишь одну причину, почему Москва готова содействовать разблокировке портов юга Украины для вывоза зерна — желание показать нейтральным странам Азии и Африки, что Россия «спасла их от голода».

13 июля стало известно, что Россия, Турция, Украина и ООН договорились создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Следующая встреча сторон должна пройти 20-21 июля, на ней планируется завершить обсуждение деталей договоренностей.