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Киев назвал требование для разблокировки украинских портов

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не разблокирует порты, если заподозрит угрозу

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Украина не согласится на решение по деблокировке портов, если заподозрит угрозу атаки по ним. Такое требование назвал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Ukraine.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — сказал дипломат. Он также отметил, что видит лишь одну причину, почему Москва готова содействовать разблокировке портов юга Украины для вывоза зерна — желание показать нейтральным странам Азии и Африки, что Россия «спасла их от голода».

13 июля стало известно, что Россия, Турция, Украина и ООН договорились создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Следующая встреча сторон должна пройти 20-21 июля, на ней планируется завершить обсуждение деталей договоренностей.

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Василий Мека
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