Киев назвал требование для разблокировки украинских портов
Украина не согласится на решение по деблокировке портов, если заподозрит угрозу атаки по ним. Такое требование назвал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Ukraine.
«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — сказал дипломат. Он также отметил, что видит лишь одну причину, почему Москва готова содействовать разблокировке портов юга Украины для вывоза зерна — желание показать нейтральным странам Азии и Африки, что Россия «спасла их от голода».
13 июля стало известно, что Россия, Турция, Украина и ООН договорились создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Следующая встреча сторон должна пройти 20-21 июля, на ней планируется завершить обсуждение деталей договоренностей.