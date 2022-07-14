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Раскрыты даты встречи России с Турцией и Украиной по зерну

Новая встреча Анкары, Москвы, Киева и ООН по зерну предварительно назначена на 20-21 июля

Фото: пресс-служба Минобороны Турции / РИА Новости

Предварительная дата новой встречи Анкары, Москвы, Киева и ООН по зерну назначена на 20-21 июля. Сроки очередных переговоров раскрыл источник РИА Новости.

По его словам, новые сроки предстоит согласовать по дипломатическим каналам. «Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе. Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыла подробности сделки по экспорту украинского зерна. Издание пишет, что соглашение предполагает возможность вывозить зерно из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов при условии прекращения огня. Кроме того, Вооруженные силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в гавани.

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Виктория Кондратьева
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