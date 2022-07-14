Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты подробности сделки по экспорту украинского зерна

WSJ: сделка по экспорту украинского зерна включает разминирование и прекращение огня

Фото: Sebastian Willnow/ Globallookpress.com

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыла подробности сделки по экспорту украинского зерна. Отмечается, что стороны в Стамбуле договорились о частичном разминировании и прекращении огня.

Издание пишет, что соглашение предполагает возможность вывозить зерно из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов при условии прекращения огня.

Кроме того, Вооруженные силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в гавани. Источник сообщил, что предстоит проработка технических деталей соглашения. После достижения консенсуса в ближайшие дни возможно подписание документа, однако собеседник газеты не считает это неизбежным.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе. Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условия перехода украинских войск к контрнаступлению
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
Раскрыты подробности сделки по экспорту украинского зерна
Опубликован сделанный телескопом Уэбба снимок Юпитера
Посольство России заявило о русофобии в США для привлечения внимания к Украине
Посольство России оценило заявления США об изъятии украинских паспортов
Синоптики предупредили россиян об «опасном солнце»
В Европе назвали причину проблем с транзитом в Калининград
Минобороны России сообщило о первой свадьбе участника спецоперации в госпитале
Украинских военных призвали сдать образцы ДНК для идентификации погибших
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.