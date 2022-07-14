Раскрыты подробности сделки по экспорту украинского зерна

WSJ: сделка по экспорту украинского зерна включает разминирование и прекращение огня

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники раскрыла подробности сделки по экспорту украинского зерна. Отмечается, что стороны в Стамбуле договорились о частичном разминировании и прекращении огня.

Издание пишет, что соглашение предполагает возможность вывозить зерно из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов при условии прекращения огня.

Кроме того, Вооруженные силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в гавани. Источник сообщил, что предстоит проработка технических деталей соглашения. После достижения консенсуса в ближайшие дни возможно подписание документа, однако собеседник газеты не считает это неизбежным.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе. Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле.