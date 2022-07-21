Ценам на один тип жилья в России предсказали рост

Риелтор Детушев: цены на новостройки будут расти до конца 2022 года

Ценам на первичное жилье в России во втором полугодии 2022 года предрекли рост. Такой прогноз дал генеральный директор IKON Development Антон Детушев, комментарий риелтора есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Детушева, новостройки продолжат дорожать до конца текущего года. Отмечается, что на рынке наблюдается стабильный рост цен по отношению год к году. Это связано с повышением стоимости квадратного метра на 20 процентов в первом полугодии 2022-го застройщиками, опасавшимися подорожания себестоимости строительства и отделки. Во втором полугодии ожидаются менее интенсивные темпы прироста цен, однако за счет показателей января-июня по итогам года они останутся высокими.

Спрос на недвижимость может вырасти из-за большого числа ипотечных программ и увеличения дохода граждан за счет завершения сроков размещения депозитов. Детушев считает, что в текущей экономической ситуации россияне захотят вложить деньги в жилье. «Таких условий по ипотеке никогда не было. Хороший шанс ими воспользоваться», — пояснил он. При этом стабильность ипотечных ставок, которая гарантируется при поддержке государства, обеспечит завершение заявленных проектов и уход от резких перепадов стоимости объектов.

Ожидается снижение спроса на «вторичку», что повлияет и на заинтересованность россиян в «первичке». Около 40 процентов собственников вторичной недвижимости продают ее, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке. Однако действующие льготные программы распространяются только на первичное жилье, поэтому многие владельцы месяцами пытаются продать квартиры по завышенным ценам. В течение ближайших нескольких лет риелторы предсказывают стагнацию рынка или снижение цен до 15 процентов до 2023 или 2024 года, а также падение спроса на 20 процентов.

С начала 2022 года больше всего среди округов Москвы квадратный метр жилья в новостройках подорожал в Северо-Восточном округе. По данным руководителя аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрия Таганова, показатель там повысился на 14,4 процента, до 332 тысяч рублей.

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