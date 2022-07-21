Стало известно о намерениях Минфина возобновить выпуск госдолга в сентябре

Ведомости: Минфин хочет возобновить выпуск госдолга в сентябре

Минфин России планирует возобновить размещение гособлигаций в сентябре после одобрения правительством бюджетных проектировок. Об этом сообщают Ведомости.

Согласовать проектировки необходимо до конца сентября, а возвращение на долговой рынок произойдет не позднее октября. Согласно источнику, на который ссылается издание, сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения. По полученной информации, приоритетной задачей Минфина является тестирование рынка, а конкретные суммы заимствования пока остаются неопределенными.

Представитель ведомства рассказал, что они не исключают вероятности выхода на внутренний рынок в этом году, но предметное обсуждение возможно только после утверждения новых параметров бюджетного правила. Риски при возобновлении заимствований называют минимальными при условии сохранения текущей динамики и отсутствия новых негативных факторов.

Последний раз министерство выходило на рынок в начале февраля и после этого были отменены два запланированных аукциона. В начале апреля 2022 года министр финансов Антон Силуанов сообщил о решении отказаться от размещений в этом году, однако спустя два месяца сделал новое заявление о возможном выходе на долговой рынок.

По его мнению, такое развитие событий подразумевает оформление нового бюджетного правила. После введения антироссийских санкций действие правила приостановили, в том числе из-за невозможности направления ресурсов на закупку активов в твердых иностранных валютах.