Популярные российские исполнители выступят на музыкальном фестивале в горах Сочи

На фестивале LiveFest Summer-2022 в Сочи выступят «Баста», «Елка» и «Винтаж»

Музыкальный фестиваль LiveFest Summer-2022 пройдет в горах Сочи с 12-14 августа. Об этом сообщает «Вести Сочи».

На мероприятии выступят популярные российские исполнители: «Баста», Мари Краймбрери, «Alai Oli», «Елка» и «Винтаж». Помимо концертов, для гостей организуют фуд-корты с едой и напитками, ярмарку дизайнерских вещей, занятия йогой и развлекательные зоны для детей.

Ранее в горах Сочи открылся горный кемпинг «Нахазо» — площадка для туристов располагается на высоте 1900 метров. Лагерь повышенного комфорта состоит из 12 деревянных лоджей треугольной формы. Каждый домик оборудован всем необходимым для ночевки: кроватями с постельным бельем, розетками и светильниками.