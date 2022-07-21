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Жителей Казани научат стиховедению

Для жителей Казани проведут лекции по современной поэзии и стиховедению

Фото: Страница «Слэм» во «ВКонтакте»

Жители Казани смогут посетить бесплатную серию лекций, посвященных современной поэзии и основам стиховедения. Об этом сообщает «Татар-информ».

Лекции будут проводиться в городском экстрим-парке «Урам». В цикл войдут восемь занятий, первые два пройдут 22 июля. Первая, вводная лекция под названием «Круче Онегина: как отличить ямб от хорея и запомнить больше двух стихов из "Энеиды"» стартует в 18:30, за ней последует мастер-класс «Поэтический "Смак": приоткрываем дверь на поэтическую кухню».

Лектором выступит заведующий кафедрой русской литературы Казанского федерального университета, кандидат филологических наук Антон Афанасьев.

Ранее стало известно, что в Казани пройдет международный конкурс юных чтецов «Живая классика», приуроченная ко Всероссийскому дню чтения вслух.

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Евгений Шульгин
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