Жителей Казани научат стиховедению

Для жителей Казани проведут лекции по современной поэзии и стиховедению

Жители Казани смогут посетить бесплатную серию лекций, посвященных современной поэзии и основам стиховедения. Об этом сообщает «Татар-информ».

Лекции будут проводиться в городском экстрим-парке «Урам». В цикл войдут восемь занятий, первые два пройдут 22 июля. Первая, вводная лекция под названием «Круче Онегина: как отличить ямб от хорея и запомнить больше двух стихов из "Энеиды"» стартует в 18:30, за ней последует мастер-класс «Поэтический "Смак": приоткрываем дверь на поэтическую кухню».

Лектором выступит заведующий кафедрой русской литературы Казанского федерального университета, кандидат филологических наук Антон Афанасьев.

Ранее стало известно, что в Казани пройдет международный конкурс юных чтецов «Живая классика», приуроченная ко Всероссийскому дню чтения вслух.