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Россияне двух профессий массово пожаловались на стресс после выхода из отпуска

SuperJob: врачи и HR-специалисты чаще других подвержены стрессу после выхода из отпуска

Фото: Shutterstock

Врачи и HR-специалисты сильнее всего среди занятых россиян подвержены стрессу при возвращении на работу из отпуска. Об этом стало известно из исследования SuperJob, пишет РИА Новости.

Как выяснилось в ходе опроса, стресс после отдыха также массово испытывают представители двух других профессий — маркетологи и менеджеры по продажам (четверо из десяти в каждой категории). Выход на работу сопровождается тревогой и для 39 процентов бухгалтеров, при этом среди главных бухгалтеров этот показатель снизился до 25 процентов.

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Аналитики отмечают, что женщины чаще мужчин жалуются на беспокойство в первые дни выхода на работу после отпуска — 35 процентов против 28. Реже всего постотпускным стрессовым синдромом страдают россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц (27 процентов опрошенных).

«Трое из десяти россиян испытывают стресс, приступая к рабочим обязанностям после отпуска: "Приходится срочно наверстывать упущенное", "Иногда неловко перед коллегами, которые подхватывают работу на время моего отпуска"», — говорится в исследовании.

Ранее россияне назвали составляющие идеального отпуска. Так, для 23 процентов туристов главным критерием стали деньги, вторым по популярности фактором (18 процентов) является наличие моря, солнца и пляжа.

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Дарья Рыбак
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