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Россияне раскрыли секрет идеального отпуска

«Туту:ру»: деньги оказались главным критерием для идеального отпуска россиян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главным критерием идеального отпуска для россиян оказались деньги — для 23 процентов туристов важным условием стало то, чтобы «все было по высшему разряду». Такие данные раскрыли аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, вторым по популярности фактором стало наличие моря, солнца и пляжа — за это проголосовали 18 процентов опрошенных. Столько же россиян отметили важность хорошей компании в поездке.

В список других составляющих удачного отпуска вошли небанальные маршруты и природные достопримечательности. За эти варианты проголосовали по 11 процентов пользователей.

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Для девяти процентов респондентов важна возможность забыть о работе, для пяти процентов — наличие качественного отеля. При этом стабильный интернет в качестве залога идеального отпуска выбрали только два процента россиян.

Опрос проводился на официальном сайте сервиса, в нем приняли участие 2 145 человек.

Ранее в июле сервис по подбору вакансий SuperJob выяснил, что 48 процентов россиян остались недовольны летним отпуском. Об удовлетворенности рассказали 52 процента опрошенных россиян, из них 26 процентов ответили «Однозначно да» и «Скорее да».

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Мария Гейн
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