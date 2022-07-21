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Российские войска нанесли удар по батарее украинских реактивных систем «Ураган»

Минобороны заявило о поражении батареи украинских РСЗО «Ураган» и батареи гаубиц «Акация»

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по батарее украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и батарее самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией в Харьковской области. Об этом в четверг, 21 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были поражены восемь взводов РСЗО «Град» и 16 артиллерийских взводов с гаубицами Д-20 и орудиями Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Николаевской областях.

Конашенков также подчеркнул, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить восемь снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской и Херсонской областях.

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По информации Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4413 единиц военной автомобильной спецтехники, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, 762 боевые машины РСЗО, 4135 бронемашин, 356 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1577 беспилотников, 260 самолетов и 144 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство заявило об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которую поставили на Украину США. Цель была ликвидирована высокоточными ракетами под Красноармейском в ДНР.

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Константин Лысяков
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