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ФСБ нашла ранее судимого россиянина после поджога отдела полиции

ФСБ задержала подозреваемого в поджоге отдела полиции во Владивостоке, возбуждено дело

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками уголовного розыска установили и задержали мужчину, который в ночь на 15 июля поджег отдел полиции во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении МВД.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса (УК) РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), по которой предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Задержанным оказался 51-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока. Он признался в совершении преступления.

МВД публикует видео задержания. На кадрах видны бойцы спецназа, которые укладывают на асфальт мужчину и надевают ему наручники.

Инцидент произошел ночью 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. Очевидцы рассказывали, что мужчина принес автомобильные шины к дверям полицейского участка, облил их бензином и поджег, передает PrimaMedia.

Пожар и его последствия в отделе полиции показаны на видео, опубликованном Telegram-каналом «ЧП.Владивосток».

На кадрах видно охваченное пламенем здание, а затем показаны обугленные стены, покрытые копотью помещения отдела полиции.

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Любовь Ширижик
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