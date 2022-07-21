Володин заявил о вмешательстве Украины в выборы в США

Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина вмешалась в выборы в США

Президенту США Джо Байдену нужно продолжение конфликта на Украине, чтобы удержать власть. Украина вмешалась в американские выборы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что через три с половиной месяца в Соединенных штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс — Байдену важно сохранить в нем большинство своих сторонников, иначе президенту будет объявлен импичмент и Байден вряд ли станет кандидатом в президенты на следующих выборах.

Володин указал на роль Украины в будущих выборах. Когда Байден был вице-президентом, он был сторонником Майдана, сообщил спикер нижней палаты парламента, подчеркнув, что, будучи президентом Соединенных Штатов, Байден стал идеологом ведения боевых действий до последнего украинца и сделал все, чтобы ситуация на Донбассе не была урегулирована мирным путем.

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет. В свое время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — считает Володин.

По его словам, в Америке инфляция стала рекордной за последние 40 лет, в Евросоюзе рост цен — максимальным за всю историю. В свою очередь, Украина потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. «Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?» — усомнился политик.

Ранее Володин обвинил руководство США в желании сделать Украину собственной колонией, чтобы выжать из страны все ресурсы и использовать ее для ослабления России. Спикер Госдумы заявил, что из-за действий США процветающие страны погрузились в хаос, а их жители столкнулись с гуманитарной катастрофой.