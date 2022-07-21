Операция по спасению белого медведя возмутила главу совета депутатов Диксона

Глава совета депутатов Диксона Сергеев возмутился операцией по спасению белого медведя

В условиях полного отсутствия медицины в селе Диксон Красноярского края внимание всей страны к белому медведю с застрявшей в пасти консервной банкой вызывает удивление. С таким заявлением выступил глава совета депутатов населенного пункта Александр Сергеев, его слова приводит NEWS.ru.

По словам Сергеева, в поселке, где живут 300 человек, нет ни одного медицинского работника, здание амбулатории закрыто.

«Никто не позвонил, не спросил, как люди живут, как дети растут. Вот три дня звонят по поводу медведя. Медсестра, которая работала у нас на протяжении года, сейчас в отпуске, а до другого населенного пункта, где есть медицина, 700 километров, чтоб вы понимали», — возмутился Сергеев.

По словам главы совета депутатов, из современного медицинского оборудования в поселке есть лишь клизма и градусник. «Современного томографа нет, аппарата УЗИ нет, лаборатории нет, перечислять, чего нет, можно долго», — объявил чиновник.

О том, что белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, вышел к людям за помощью в арктический поселок Диксон Красноярского края, стало известно в среду, 20 июля. По словам главы поселка Николая Бурака, местные жители пытались вынуть банку из пасти медведя, но им это сделать не удалось.

Животное до сих пор ходит с банкой в пасти.