Российские магазины начали отказываться от новых брендов PepsiCo

«Известия»: сеть «Верный» отказалась закупать продукцию PepsiCo с новыми брендами

Российские магазины начали отказываться от новых брендов компании PepsiCo — лимонадов Evervess, Frustyle и «Русский дар». В частности, такое решение приняла сеть «Верный», пишет газета «Известия».

PepsiCo выпустила напитки под новыми названиями специально для российского рынка на замену ушедшим маркам. Производитель предлагает покупать продукцию под неизвестными покупателю брендами по ценам Pepsi, Mirinda и 7Up, которых в России больше не будет.

Некоторые другие крупные сети, напротив, на новые названия уже согласились. В пресс-службе «Магнита» сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi.

Кроме того, напитки Evervess и «Русский дар» доступны для заказа на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет», а также в сервисах онлайн-доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка».

Над созданием линейки напитков специально для России PepsiCo задумалась после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP. Ее конкурент, Coca-Cola, в июне заявила, что остановит производство в России и продажу напитков под своими товарными знаками.