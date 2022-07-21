Курс рубля упал

Курсы доллара и евро выросли на два рубля

В ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро неожиданно начали расти. С 12 часов дня они прибавили сразу по два рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:57 доллар торгуется в районе 58,41 рубля. Евро поднимался выше 59 рублей. В последний раз такие уровни были зафиксированы неделю назад, после чего российская валюта неизменно укреплялась.

Вероятной причиной падения курса рубля могут оказаться валютные интервенции, о которых ранее предупреждали российские власти, а также приближение к концу налогового периода.

Нынешний уровень российской валюты обусловлен существенным торговым профицитом, который возник из-за западных санкций и резкого ограничения импорта. Такая ситуация приводит к значительным потерям бюджета, а также снижением конкурентоспособности российских предприятий, чья продукция становится слишком дорогой.

В конце июня министр финансов Антон Силуанов объяснил, что укрепление курса на десять рублей по отношению к доллару приносит более триллиона рублей убытков. В этих условиях правительство может начать тратить средства для сдерживания курса.

Противником регулирования остается глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, интервенции приведут к перекосу ситуации и только увеличат проблемы. Тем не справиться с крепким рублем рыночным способом пока не получается.